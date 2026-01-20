FPSO Okha; Source: Woodside
Wood clinches multimillion-dollar extension for mega gas project in Australia

January 20, 2026, by Melisa Cavcic

Scotland-headquartered engineering and consulting company Wood has obtained a long-term contract extension for a giant gas project situated on Australia’s northwest coast with the country’s energy giant, Woodside Energy.

Thanks to a two-year contract extension with Woodside, which is worth up to $65 million (AUD$100 million), Wood will continue to deliver brownfield engineering, procurement, and construction management (EPCM) services across offshore assets at the North West Shelf (NWS) project in Western Australia.

This is considered to be one of the world’s largest and most mature liquefied natural gas (LNG) developments, which has safely supplied affordable and reliable energy to Western Australia and global customers for decades.

Wood will deliver asset modifications designed to boost production, reliability, and longevity across Woodside’s NWS offshore facilities, including the North Rankin Complex, the Goodwyn A platform, and the FPSO Okha.

John Mtanios, President of Asia Pacific Operations at Wood, commented: “This extension reflects the strength of our 35-year relationship with Woodside and the trust built through consistent performance and a shared drive for excellence.

“Since first securing this contract in 2013, our teams have developed deep knowledge of each asset and Woodside’s operational priorities. That insight enables us to go beyond safe, reliable operations – finding smarter ways to improve productivity, reduce costs and optimise performance.”

The company explains that this contract is delivered by a team of 140 of its employees based in Perth, Western Australia, supported by its global engineering network. The final decision for the NWS project extension in relation to the approval for the Karratha Gas Plant to continue operating beyond 2030 was revealed last year.

Woodside is the project’s operator and 33.33% interest holder, with BP Developments Australia, Chevron Australia, Japan Australia LNG (MIMI), and Shell Australia as partners, each holding a 16.67% interest.

“Looking ahead, we’re proud to play a key role in future-proofing these assets, to support Australia’s energy security and LNG export success for years to come,” added Mtanios.

The latest extension follows Wood’s multi-year assignment with NextDecade for an LNG export project in Texas, United States.

