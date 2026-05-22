Subsea7 clinches multimillion-dollar deal for Norwegian gas export project

May 22, 2026, by Melisa Cavcic

Luxembourg-domiciled Subsea7 has picked up a new assignment with Vår Energi, a Norwegian oil and gas operator, for a gas export project in the Barents Sea off the coast of Norway.

Goliat; Source: Var Energi
Subsea7 has secured the award of a substantial contract, worth between $150 million and $300 million, with Vår Energi for the Goliat Gas Export project in the Barents Sea, offshore Norway. This development will enable the export of gas from the Goliat field to the Hammerfest LNG plant on the island of Melkøya through the existing Snøhvit pipeline system.

Luxembourg-domiciled firm’s scope of work encompasses engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) of a 12.7-kilometer 10‑inch uninsulated carbon steel pipeline, along with the installation of associated subsea infrastructure required to safely and reliably tie in the gas export system.

Erik Femsteinevik, Vice President for Subsea7 Norway, commented: “We are proud to be awarded the Goliat gas export project, which represents the first contract awarded under our new strategic partnership agreement with Vår Energi. This is an important milestone that demonstrates the strong foundation of trust and collaboration already established between our organisations.

“Together, we share a clear commitment to early engagement, predictable delivery, and safe, efficient execution. Working closely from the outset places us in a strong position to create value and deliver a high‑quality solution for this important development.”

The strategic partnership agreement is a collaboration between Vår Energi, Subsea7, and OneSubsea, entered into in March 2026. The subsea player explains that project management and engineering activities will begin immediately from its office in Stavanger, while offshore operations are scheduled to take place during 2027–2028.

Subsea7 recently lined up multiple new assignments, including the one as part of the Subsea Integration Alliance (SIA), which ExxonMobil hired to provide the EPCI scope of work for its oil project offshore Angola.

