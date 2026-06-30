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‘World’s largest’ vertical continuous vulcanization tower under construction in US

Project & Tenders
June 30, 2026, by Nadja Skopljak

LS GreenLink, the U.S. subsidiary of South Korean LS Cable & System, has started the construction of a 201-meter vertical continuous vulcanization (VCV) tower for cable insulation at its high-voltage direct current (HVDC) subsea cable factory in Virginia.

Source: LS Cable & System

The construction of the factory started in April 2025 on a brownfield site in Chesapeake that spans some 396,700 square meters, with the facility itself occupying 70,000 square meters.

The factory is expected to become the largest submarine cable production site in the U.S., targeting completion in the second half of 2027 and commercial production in Q1 2028.

Standing at 201 meters tall, the VCV tower will become the world’s largest VCV facility and the tallest structure in Virginia, LS Cable & System said.

The total investment in the manufacturing facility is €681 million.

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