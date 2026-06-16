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Yinson Production taps Techouse’s affiliate for Nigerian FPSO’s back-up power module

Project & Tenders
June 16, 2026, by Melisa Cavcic

Norway-headquartered oil industry supplier Eureka, a provider of pumping and power solutions to the offshore energy industries that is part of the Techouse Group, has been hired by Singapore’s Yinson Production, a subsidiary of Kuala Lumpur-based energy infrastructure and technology company Yinson, to supply a back-up power generator set for a floating production, storage, and offloading (FPSO) deployed in Nigerian waters.

FPSO Abigail-Joseph; Source: Yinson Production
FPSO Abigail-Joseph; Source: Yinson Production

This contract with Yinson Production for the FPSO Abigail-Joseph’s back-up power module will see Eureka engineer, manufacture, and deliver a turnkey containerized generator set for use as an essential back-up power source on board the FPSO,  which is deployed at the Anyala and Madu fields, located offshore Nigeria.

The company will manage engineering and procurement from its headquarters at Fornebu outside Oslo, Norway, and office in Zenica, Bosnia-Hercegovina. The Norwegian firm’s facility at Sørumsand, north of Oslo, will manage manufacturing and assembly of the containerized generator set.

Ole-Johan Øby Svendsen, Chief Commercial Officer at Eureka, commented: “We have extensive experience from delivering various types of gensets to offshore assets all over the world. We apply a stringent and high-quality execution model to ensure that we deliver the right quality at the right time, in line with Yinson Production’s expectations.”

This tailor-made generator set incorporates an optimized design to cater for a high-speed engine solution. Eureka’s service team in Norway will manage commissioning, start-up, and provide operational support when the equipment is installed on board the FPSO. The firm has not disclosed the value of the contract.

Tom Munkejord, CEO of Eureka, underlined: “We have a highly flexible and competent organization that understands the importance of designing and developing a robust product with a long lifespan. With the FPSO located far from shore, the operator needs to be certain that it has a reliable back-up power source. That is exactly what we will provide.”

The vessel is owned by Yinson Production and currently leased to First E&P offshore Nigeria. The Asian FPSO giant told Offshore-Energy.biz at the start of the year that it would continue to use its lease-and-operate model, while remaining focused on operational excellence and disciplined execution in 2026.

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