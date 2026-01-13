Back to overview
15-year LNG offtake gig comes Engie's way

Business & Finance
January 13, 2026, by Melisa Cavcic

Thailand’s Gulf Development Public Company has signed on the dotted line with France’s Engie to secure a multi-year liquefied natural gas (LNG) supply for multiple power plants.

Courtesy of Engie

The Thai player’s wholly owned subsidiary has entered into a sale and purchase agreement (SPA) with Engie for the import of LNG to be supplied to power plants under the company’s umbrella for a period of 15 years. This will enable a supply volume of up to 0.8 million tonnes per annum (mtpa), with deliveries scheduled to start from January 1, 2028.

Yupapin Wangviwat, Gulf Development Public Company’s Chief Financial Officer, underlined: “This LNG procurement aligns with Thailand’s national gas supply strategy by diversifying sources of natural gas, enhancing stability in both price and supply volume, and strengthening the nation’s long-term energy security, thereby supporting overall economic stability and national growth.”

Following the LNG shipper license granted by the Energy Regulatory Commission (ERC) to Gulf Development Public Company for the import of up to 7.8 million tonnes per annum of LNG for use as fuel in electricity generation for Gulf SRC power project (GSRC), Gulf PD power project (GPD), Hin Kong power project (HKP), and 19 SPPs, the import of LNG begun in 2024.

