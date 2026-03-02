Calcasieu Pass terminal; Source: Venture Global
Back to overview
Home Fossil Energy Korean player taps US firm for two-decade-long LNG offtake

Korean player taps US firm for two-decade-long LNG offtake

Exploration & Production
March 2, 2026, by Melisa Cavcic

Venture Global, an American producer of liquefied natural gas (LNG) sourced from North American basins, has signed off on a multi-year LNG deal with Korea’s Hanwha Aerospace, described as a core affiliate of the Hanwha Group.

Calcasieu Pass terminal; Source: Venture Global
Calcasieu Pass terminal; Source: Venture Global

Thanks to the execution of a new sales and purchase agreement (SPA) for 1.5 million tonnes per annum (mtpa), Venture Global will provide LNG for 20 years to Hanwha, starting in 2030 and marking the U.S. player’s first SPA with a Korean entity.

This agreement brings the American firm’s long-term contracted portfolio to over 46 mtpa. The company has over 100 mtpa of LNG capacity in production, construction, or development.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

Venture Global, which began producing LNG from its first facility in 2022, has a vertically integrated business that includes assets across the LNG supply chain, including production, natural gas transport, shipping, and regasification.

The company’s first three projects – Calcasieu Pass, Plaquemines LNG, and CP2 LNG – are located in Louisiana along the Gulf of America (the U.S. Gulf of Mexico). The U.S. player is also developing carbon capture and sequestration (CCS) projects at each of its LNG facilities.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

Mike Sabel, CEO of Venture Global, commented: “Venture Global is thrilled to announce our first long-term supply deal in Korea through a new partnership with Hanwha Aerospace which marks another important step in expanding reliable, long-term LNG supply to our partners in Asia.

“We are proud to support growing global energy needs with low-cost, secure American LNG while strengthening the strategic energy partnership between the United States and South Korea to support long-term industrial and economic growth.”

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News