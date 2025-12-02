Back to overview
15-year offtake tasks UK firm with LNG supply mission on Honduras’ Caribbean coast

December 2, 2025, by Melisa Cavcic

UK-based energy player Centrica has landed a multi-year liquefied natural gas (LNG) assignment in Honduras, a Central American country in the northern part of North America.

Courtesy of Centrica

Thanks to the signing of a 15-year sale and purchase agreement (SPA), Centrica will supply LNG to Exodus for Honduras. This deal is said to mark a new milestone in the country’s energy development.

The UK player will deliver approximately six LNG cargoes per year through a ship-to-ship operation into the floating storage unit (FSU) Bilbao Knutsen in Puerto Cortes. The contract is expected to begin in 2026.

Arturo Gallego, Global Head of LNG at Centrica Energy, commented: “This agreement reflects Centrica Energy’s commitment to expanding global LNG access through strategic partnerships. By leveraging our global reach and operational expertise, we’re proud to support Exodus and Honduras in its journey toward a more sustainable and resilient energy future.”

According to Centrica, the LNG will be transported to the Brassavola combined cycle power plant, an operating 150 MW thermal facility with its combined cycle under construction and set to reach 240 MW of power capacity, marking the first-ever import of natural gas for power generation in Honduras.

The company underlines that this initiative represents a significant step toward diversifying the country’s energy mix and reducing its reliance on less environmentally friendly fossil fuels. Once operational, the FSU will serve as the backbone of LNG storage at a new terminal currently under construction on Honduras’ Caribbean coast.

The project is designed to enhance energy security, improve generation efficiency, and support industrial growth. This LNG deal comes shortly after Centrica and Energy Capital Partners (ECP) completed the acquisition of an LNG terminal in the United Kingdom.

