US vessel reflagging to Vanuatu before assignment in Honduras

May 19, 2026, by Nadja Skopljak

TDI-Brooks’ 2003-built multi-use oceanographic research vessel Miss Emma McCall is on its way to Honduras to complete its reflagging exercise, before being deployed for a geotechnical project in this country.

Source: TDI-Brooks

The 153-meter-long vessel completed its full term ABS shipyard period and is currently en route to Roatan, Honduras, to complete the reflagging exercise from the U.S. to Vanuatu.

After this, it shall transit to the Pacific for a geotechnical project on the west coast of Honduras.

TDI-Brooks said it was reflagging the vessel to be able to operate it cost-effectively in the Caribbean/northern South America region.

Source: TDI-Brooks

Miss Emma McCall is outfitted as a survey, light geotechnical and environmental/metocean research vessel and is available mostly for projects in the Caribbean/northern South America region throughout the rest of the year, the company said.

