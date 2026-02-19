PSV model; Source: Golden Energy Offshore
Back to overview
Home Fossil Energy 2016-built vessel goes to its new owner

2016-built vessel goes to its new owner

Vessels
February 19, 2026, by Melisa Cavcic

Norwegian vessel owner and operator Golden Energy Offshore Services (GEOS) has parted ways with one of its platform supply vessels (PSVs), optimizing its fleet.

PSV model; Source: Golden Energy Offshore
PSV model; Source: Golden Energy Offshore

Weeks after Golden Energy Offshore Services’ subsidiary, Energy Partner, signed a binding sales agreement for the divestment of its PSV Energy Partner, the company wrapped up the vessel sale.

The gross sale price for the ship is $27.25 million (approximately NOK 265 million). This disposal follows the Norwegian player’s two contracts for a PSV duo of PX121 design.

The firm previously explained that the sale of the MPSV Energy Empress was also anticipated to be completed in February 2026.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News