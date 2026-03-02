PSV Seacor Yangtze; Source: Remøy Shipping
Two 2018-built vessels pick up North Sea gig with TGS

Vessels
March 2, 2026, by Melisa Cavcic

Norwegian energy data and intelligence company TGS has hired two platform supply vessels (PSVs), managed by Norway’s shipping company, Remøy Shipping.

PSV Seacor Yangtze; Source: Remøy Shipping
Remøy Shipping’s new term contract in the North Sea with TGS is for two of its managed vessels: Seacor Ohio and Seacor Yangtze. The deal has a duration of 160 days firm plus options.

Both of the 2018-built vessels are said to have entered the charter contract in February and are currently in Green Yard Kleven, Norway, for a twin mobilization of a node-on-a-rope seismic project.

“The contracts now entered into with a demanding and market leading customer are a statement of our operational capabilities, and we are looking forward to support TGS on this project in a safe and efficient way,” emphasized the Norwegian firm.

Remøy Shipping is providing management services for these vessels thanks to its deal with Seacor Marine, a U.S. offshore support vessel provider.

Meanwhile, TGS recently embarked on two offshore acquisition campaigns in Angola and the Gulf of America (the U.S. Gulf of Mexico), respectively.

