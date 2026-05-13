ABL enhances its menu for energy industries with acquisition of Southeast Asia‑based firm

May 13, 2026, by Melisa Cavcic

Oslo-listed global consultancy group ABL Group is expanding its end‑to‑end technical offering to the energy industries by making a move to bring into its fold SynergenOG, a Malaysia‑based process safety and technical risk management consultancy for the energy industry.

Illustration; Source: ABL Group

ABL Group has signed an agreement to acquire 100% of the shares in SynergenOG, which will be integrated with the group’s design and engineering consultancy, Longitude, strengthening its engineering offering across all business lines, creating a technical centre of excellence in process safety and risk management focused on driving safety, cost efficiencies and performance from concept design through to operations and late life.

Hege Norheim, CEO of ABL Group, commented: “SynergenOG is an excellent addition to ABL Group and Longitude. The two companies have a track record of successful collaboration with both ABL and Longitude, signalling a clear market appetite for integrated risk and engineering solutions, and a proven capacity to generate results together for our clients.

“With this acquisition, we bring SynergenOG’s expert safety and risk engineering in‑house. The deal also strengthens our Asia Pacific engineering footprint, while giving SynergenOG a larger platform to scale its services for the benefit of a wider range of energy markets.”

SynergenOG’s team of 45 consultants, which is based across offices in Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei and India, specializes in process safety management, technical risk, loss prevention and operational safety, supporting energy clients across more than 50 countries, including Australia, Japan, Egypt, the UK and Mexico, as well as across the Asia Pacific region.

The Southeast Asian consultancy’s process safety and risk management capabilities are further strengthened by a suite of proprietary software solutions, alongside industry‑level training delivered through its dedicated SOG Academy, complemented by the e‑learning platform ePSM, co‑developed with Longitude’s sister company, ABL, and designed to embed robust asset integrity management practices within client organizations.

Puvan Balasubramaniam, Director and Co‑founder of SynergenOG, highlighted: “Effective risk management is fundamental to every energy asset. It sits at the heart of CAPEX and OPEX optimisation, is intrinsic to long‑term performance, and mitigates risk to people and the environment.

“What makes us distinctive is the way we combine deep operational experience with process safety and engineering expertise. This allows us to bridge the gap between design and operations—embedding process safety and technical risk early into project engineering and tailoring it to the realities of how assets are actually operated.”

According to ABL, SynergenOG’s services, including the design and delivery of HAZIDs and HAZOPs, are highly complementary to the group’s areas of expertise, spanning marine warranty survey (MWS), marine and subsea operations, and offshore wind development, while the integration of the Malaysian firm bolsters Longitude’s facilities and subsea engineering offering, building on a growing track record in asset integrity management, and enables a fully integrated risk and engineering offering to clients at any stage of an energy asset’s design and operational lifecycle.

Jake Anderson, CEO of Longitude, emphasized: “Everything we do for our clients is geared towards reducing risk and driving efficiencies. With SynergenOG, we can deliver an expert safety and risk engineering capability that elevates our offering to support clients at every stage of an asset’s lifecycle.”

The acquisition is set to increase Longitude’s presence in the Asia Pacific region, including through a new in‑country presence in Brunei, providing the company with a strategic gateway to Borneo. SynergenOG will also benefit from the acquisition, which provides a broader geographical and technical platform to scale its services.

In addition, the move is expected to create increased opportunities for professional development, while the firm’s existing clients gain access to a wider pool of more than 200 design and engineering professionals across energy, marine, and engineering disciplines.

Meanwhile, ABL Group recently secured a deal with Egypt’s Petroleum Safety and Environmental Services Company (PetroSafe) to jointly embark on technical performance solutions across onshore and offshore energy assets.

