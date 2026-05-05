EnerMech joins Subsea7 on Mexico’s first deepwater oil project

May 5, 2026, by Nadja Skopljak

Subsea7 has awarded Aberdeen-headquartered integrated solutions specialist EnerMech with a subsea pre-commissioning contract for what is described as the first ultra-deepwater oil development in Mexico.

Source: EnerMech

EnerMech will deploy its pre‑commissioning spreads and will deliver flooding, cleaning, gauging, hydrotesting, nitrogen dewatering services, and pre-commissioning activities for the Trion development, aligned with Subsea7’s subsea umbilicals, risers, and flowlines (SURF) installation program.

The company will support the work from its Houston base in Texas and its facility in Villahermosa, Mexico. According to EnerMech, embedded project planners and engineers will work directly with Subsea7’s teams to optimize sequencing, minimize SIMOPS impacts and safeguard the offshore critical path. 

EnerMech CEO Charles ‘Chuck’ Davison, Jnr. said: “This is an exciting award for EnerMech. Trion is a strategically important development for Mexico and for the wider region, and we’re proud to support Subsea7 with the technical capability, equipment and execution certainty required to deliver safely, efficiently and on schedule.” 

The Trion oil development is located 180 kilometers offshore in the Perdido Fold Belt at depths of 2,500-2,600 meters. It is being developed by Woodside as the operator and PEMEX and will comprise 24 subsea wells connected to a new floating production unit (FPU) and floating storage and offloading unit (FSO).

First oil is expected in 2028, with a nameplate production capacity of 100,000 barrels per day.

