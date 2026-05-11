Back to overview
Home Fossil Energy After ABS, Seatrium forges partnership with Bureau Veritas

After ABS, Seatrium forges partnership with Bureau Veritas

Collaboration
May 11, 2026, by Nadja Skopljak

Seatrium Technology & Innovation, a technology subsidiary of Singapore’s offshore, marine, and energy engineering solutions specialist Seatrium, has signed a memorandum of understanding (MoU) with Bureau Veritas Marine & Offshore to advance next-generation offshore power and digital infrastructure concepts.

Source: Bureau Veritas

Bureau Veritas will provide technical guidance, compliance support and independent verification services to assist Seatrium in navigating complex technical requirements, regulatory frameworks and applicable international standards.

Besides focusing on supporting the development of innovative sustainable energy solutions and digital economy solutions, the partnership will support selected concepts through approval in principle (AiP), technology qualification program, product line optimization, manufacturing readiness and type approval strategies.

The cooperation will also promote knowledge-sharing through collaborative workshops, technical briefings and training sessions. According to Bureau Veritas, both parties aim to enable commercially viable, technically robust and scalable solutions that support the evolving needs of the offshore, marine and wider industrial sectors.

“Seatrium is deeply committed to embedding digitalisation, advanced technologies, and sustainable energy solutions across the offshore value chain. Our collaboration with Bureau Veritas under this MoU reflects a shared focus on technical and engineering excellence in sustainable energy solutions, digital economy initiatives, new technology qualification, and sustainability advisory,” said Aziz Merchant, Executive Vice President, Technology and New Product Development at Seatrium.

“By strengthening access to these capabilities in the region, the partnership supports our R&D agenda and enhances our ability to deliver next‑generation offshore assets that are future‑ready, scalable, resilient, and aligned with the global energy transition.”

Seatrium Technology & Innovation also recently signed an MoU with the American Bureau of Shipping (ABS) to advance innovation, regulatory alignment, and sustainable technologies across the maritime and offshore energy sectors.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News