ABS, HD Hyundai and Anduril partner on autonomous surface vessels

May 8, 2026, by Nadja Skopljak

American Bureau of Shipping (ABS), HD Hyundai and Anduril Industries have signed a memorandum of understanding (MoU) for the development of a framework for autonomous maritime systems and related certification.

L-R: Paul Karam, ABS Executive Vice President, Operations; Kwang-Pil Chang, Senior Executive Vice President and Chief Technology Officer, HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering; and Cory Emmons, General Manager, Surface Dominance Division, Anduril Industries. Source: ABS

The deal is said to establish a framework for the partners to enable end-to-end solutions covering vessel design, production, autonomy and classification for autonomous surface vessels.

Cory Emmons, General Manager, Anduril Industries Surface Dominance Division, said: “We have high expectations for the certification process for the unmanned vessel to be developed by HD Hyundai and Anduril through our collaboration with ABS. Together with our valued partners, we will continue developing the most robust and reliable unmanned vessel.”

The partnership will see the combination of HD Hyundai’s shipbuilding capabilities, ABS’ classification, certification and assurance expertise and Anduril’s know-how in autonomous systems and artificial intelligence.

“Autonomy is set to play a defining role in the future of the maritime industry, and this collaboration reflects the importance of bringing together complementary capabilities to help advance that progress. By combining HD Hyundai’s shipbuilding strengths, Anduril’s leadership in autonomous systems and AI, and ABS’ deep experience in classification and technical advisory services, we are exploring how to support the safe, practical and scalable adoption of autonomous surface vessels,” said Paul Karam, ABS Executive Vice President, Operations.

