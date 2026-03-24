Baker Hughes breathing life into offshore LNG export terminal in Texas

March 24, 2026, by Melisa Cavcic

U.S.-headquartered energy technology giant Baker Hughes has landed a new assignment in the Lone Star State, which will enable it to work on bringing to life a liquefied natural gas (LNG) export terminal off the coast of Matagorda, Texas.

Baker Hughes has been hired to provide critical gas compression, power generation equipment, and project development support for ST LNG’s proposed 8.4 million tonnes per annum (mtpa) LNG export terminal in Texas. The privately held company made the project public in June 2025 as it pursued a key deepwater port license from the U.S. Maritime Administration.

The proposed development will consist of up to four liquefaction units installed on fixed platforms, each with a nominal capacity of 2.1 mtpa, resulting in a total planned capacity of 8.4 mtpa. The initial production from the first phase is targeted for mid-2030.

The firm intends to export LNG from its proposed deepwater port export terminal, the ST LNG DWP development project, which will be situated in the Brazos Block BA-476 off the southeast coast of Matagorda, to any country that has, or in the future will have, the capacity to import LNG via ocean-going carriers.

Related Article

Sharad Tak, ST LNG’s CEO, commented: “As we advance toward completion of the project’s first phase, selecting proven technology from a reliable partner with deep domain expertise is essential. Baker Hughes’ extensive experience across LNG projects, including complex offshore environments, provides confidence that the ST LNG facility will achieve first LNG in the second quarter of 2030.

“Their ability to deliver a comprehensive equipment solution, combined with their commitment to supporting project development, is a key enabler in advancing our deepwater LNG port.”

Baker Hughes will supply two LM6000PF gas turbine-driven centrifugal compressor trains and three NovaLT16 gas turbine generator packages, securing the necessary production capacity for the first phase of the project, which is expected to deliver 2.1 mtpa as part of a planned four-phase development.

The U.S. giant describes its deal for this facility, to be located in U.S. federal waters, as a significant milestone, while the project progresses toward a final investment decision (FID). The firm expects to recognize orders associated with this agreement as the project advances.

Lorenzo Simonelli, Baker Hughes’ Chairman and CEO, highlighted: “Our LNG solutions portfolio is designed to support a wide range of operational requirements, from large-scale onshore facilities to specialized offshore applications such as ST LNG’s. We look forward to working closely with ST LNG to deliver reliable, efficient and lower-carbon solutions.”

Baker Hughes recently secured multiple deals, including a long-term assignment with Petrobras to support critical turbomachinery equipment for Brazil’s offshore and refinery operations.

Related News