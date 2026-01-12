Illustration; Source: Coastal Bend LNG
FEED gig for LNG project on US Gulf Coast comes KBR’s way

January 12, 2026, by Melisa Cavcic

U.S.-headquartered science, technology, and engineering player KBR has won a front-end engineering design (FEED) contract for a planned multi-train liquefied natural gas (LNG) export facility on the Texas Gulf Coast, United States.

KBR’s FEED contract comes after a FEED study was initiated with Solvanic for electrochemically mediated amine regeneration (EMAR) carbon capture at the Coastal Bend LNG project, which recently opted to make use of ConocoPhillips’ Optimized Cascade process (COP OCP) technology to assist in achieving its goal of curbing greenhouse gas (GHG) emissions.

Jay Ibrahim, KBR’s President, Sustainable Technology Solutions, commented: “KBR is proud to collaborate with Coastal Bend LNG to help shape how LNG is produced and delivered to global markets from the Texas Gulf Coast.

“This award underscores KBR’s leadership in designing energy infrastructure that is efficient and scalable, helping to meet global energy demands. With our deep roots in the Gulf Coast and over five decades of LNG expertise, we’re proud to assist Coastal Bend LNG’s goal of setting a new standard for low-carbon LNG energy production.”

The planned 22.5 million tons per annum (mtpa) LNG development will feature multiple liquefaction trains, cogeneration, LNG storage tanks, and export facilities. KBR explains that it will lead the FEED effort, including the entire inside battery limits (ISBL) scope, covering LNG liquefaction and nitrogen rejection (COP OCP technology), gas treatment, and heavy hydrocarbon removal (Honeywell UOP technologies).

The firm will also provide overall coordination between the parties and support Coastal Bend in the Federal Energy Regulatory Commission (FERC) filings and permitting process. The project is envisioned to entail up to five 4.5 mtpa liquefaction trains, cogeneration, LNG storage tanks, and export facilities for shipping, bunkering, and ISO containers.

“KBR brings impressive expertise in engineering and design across many process technologies, including LNG and industrial decarbonization, and shares our mission to provide low-carbon energy to the world,” highlighted Nick Flores, CEO of Coastal Bend LNG.

“Our collaboration with KBR and ConocoPhillips, and their combined experience in this space, will enable us to maximize our facility’s efficiency and economic targets, while minimizing our carbon intensity.”

This LNG assignment follows a detailed engineering deal KBR secured for QatarEnergy’s hydrocarbon redevelopment project off the coast of Qatar.

