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Another local company comes onboard Indonesian natural gas project

Project & Tenders
June 22, 2026, by Nadja Skopljak

West Natuna Exploration Limited (WNEL), a majority-owned subsidiary of Singapore-headquartered natural gas firm Conrad Asia Energy, has awarded PT PAL Indonesia with an engineering, procurement, construction and transport contract for the conductor support frame (CSF) for its natural gas field in the West Natuna Sea off the coast of Indonesia.

Source: Conrad Asia Energy

The Mako gas field is structured as initially comprising six development wells tied back to a leased mobile offshore production unit (MOPU). Sales gas will be transported via an approximately 59-kilometer 18-inch pipeline to the KF platform in the adjoining Kakap PSC, then through the WNTS pipeline for delivery to the Indonesian domestic market.

Under the binding contract, PT PAL Indonesia will deliver all detailed engineering required to update the FEED, finalize the full CSF design, including the transportation and installation engineering, the procurement of all non-company supplied materials, the fabrication and assembly of the jacket and topsides structures, as well as transportation to the offshore location.

“This contract award marks another major milestone for the Company and reinforces our position as a trusted delivery partner in the offshore energy sector. Securing this EPCT contract for the CSF reflects the strength of our technical capability and our growing project execution track record,” said Conrad’s Managing Director and Chief Executive Officer, Miltos Xynogalas.

“We look forward to working closely with PT PAL to safely and efficiently deliver this strategically important infrastructure asset. Importantly, this award demonstrates our continued investment in offshore gas development in Indonesia and highlights the critical role natural gas will play in supporting regional energy security and transition objectives.”

WNEL, earlier this month, executed a binding contract with PT Pertamina Drilling Services Indonesia through the PDSI – ADES consortium for the provision of a jack-up drilling rig to support the development of the Mako gas field. As a result, the Admarine 502 independent-leg cantilever jack-up rig will be in charge of drilling the six development wells and installing the CSF.

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