Rendering of a future LNG terminal
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Argent LNG, Naftogaz pool resources to look into multi-path LNG supply and distribution

Collaboration
July 16, 2026, by Melisa Cavcic

Argent LNG, a U.S.-based liquefied natural gas (LNG) export developer headquartered in Louisiana, has signed off on a cooperation with Ukraine’s state-owned energy company Naftogaz Group to establish a framework agreement to explore long-term U.S. LNG offtake, transportation, and distribution cooperation serving Ukraine and Central, Eastern, and Southern European markets.

Rendering of a future LNG terminal
Rendering of the future Argent LNG terminal; Source: Argent LNG

Argent LNG, a developer of a 25 million tonnes per annum (mtpa) LNG export terminal at Louisiana’s Port Fourchon, and Naftogaz signed a memorandum of understanding (MoU) for a framework agreement, which enables them to execute a long-term LNG sale and purchase relationship structured around multiple delivery pathways.

This encompasses free-on-board (FOB) loading at the Port Fourchon terminal, delivered ex-ship arrangements into European regasification infrastructure, and onward distribution through Naftogaz’s underground storage network into Ukraine and neighboring markets.

The duo also intend to explore potential engagement with U.S. government financing institutions and European energy security counterparts, consistent with U.S. and allied energy policy objectives. American LNG, delivered through long-term, allied commercial relationships, is perceived to be central to supply diversification.

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Jonathan Bass, Chairman & CEO of Argent LNG, commented: “Energy security and national security are the same thing. Every cubic meter of gas for Ukraine strengthens its energy security, and its ability to make free decisions.

“Port Fourchon exists to put reliable American supply behind allies who need it — not as a one-off cargo, but as the kind of long-term infrastructure relationship that actually changes a country’s strategic position. This MoU is the start of building that with Naftogaz, and we intend to move quickly and seriously toward a definitive agreement.”

The MoU is said to reflect a shared conviction that reliable, allied energy supply is foundational to national security for Ukraine, and for the broader region, as Central, Eastern, and Southern European nations seek to diversify away from single-source and single-route supply.

Sergii Koretskyi, CEO of Naftogaz, highlighted: “The signing of this memorandum of understanding with Argent LNG marks an important step toward building a long-term partnership with the American LNG industry. It is an important  part of Naftogaz’s strategy to diversify natural gas supplies to Ukraine and strengthen the country’s energy security.”

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