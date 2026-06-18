Plaquemines LNG; Courtesy of Venture Global LNG
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Germany clinches more US LNG as Venture Global and EnBW pen multi-year deal

Business Developments & Projects
June 18, 2026, by Melisa Cavcic

Venture Global, an American producer of liquefied natural gas (LNG) sourced from North American basins, has signed on the dotted line with EnBW Energie Baden-Württemberg (EnBW), a German energy player, to send additional long-term U.S. LNG supply to Germany, aside from the volumes included in the duo’s existing two-decade-long arrangement.

Plaquemines LNG; Courtesy of Venture Global LNG
Plaquemines LNG; Courtesy of Venture Global LNG

Venture Global and EnBW have executed binding agreements for the purchase of approximately 0.82 million tonnes per annum (mtpa) of U.S. LNG for around five years, starting in 2026, to be supplied from the American player’s asset portfolio.

The new agreements add to the existing long-term sales and purchase agreements (SPAs) between the two companies for 2 mtpa over 20 years. Venture Global has over 100 mtpa of capacity in production, construction, or development.

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The company, which began producing LNG from its first facility in 2022, has a vertically integrated business covering assets across the LNG supply chain, including LNG production, natural gas transport, shipping and regasification.

Mike Sabel, Venture Global’s CEO, commented: “As one of Germany’s top LNG suppliers, Venture Global is proud to strengthen our partnership with EnBW and support the region’s energy security with a reliable supply of LNG.

“The new mid-term agreements build on our strong, long-standing relationship with EnBW and reflects our commitment to meeting our customers’ evolving energy needs. Our dynamic marketing platform uniquely positions us to provide supply solutions across the short, medium, and long term.”

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Venture Global’s first three projects, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG, and CP2 LNG, are located in Louisiana along the Gulf of America (U.S. Gulf of Mexico). The firm is also developing carbon capture and sequestration (CCS) projects at each of its LNG facilities.

This deal comes shortly after Venture Global confirmed a twofold LNG supply increase in its agreement with Greece’s Atlantic-SEE LNG Trade, a joint venture between AKTOR Group and DEPA Commercial.

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