Latest multi-year deal extends Nigeria LNG's two-decade collaboration with Baker Hughes; Source: Baker Hughes
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13-year deal keeps Baker Hughes busy at African LNG expansion project

Project & Tenders
June 30, 2026, by Melisa Cavcic

U.S.-headquartered energy technology giant Baker Hughes has secured a multi-year assignment at a liquefied natural gas (LNG) expansion project in Nigeria, Africa.

Latest multi-year deal extends Nigeria LNG's two-decade collaboration with Baker Hughes; Source: Baker Hughes
Latest multi-year deal extends Nigeria LNG’s two-decade collaboration with Baker Hughes; Source: Baker Hughes

Baker Hughes has won an award from Nigeria LNG Limited (NLNG) for the provision of comprehensive lifecycle services, supporting turbomachinery equipment at the NLNG liquefaction plant in Bonny Island, extending a two-decade collaboration between the duo in Nigeria.

The 13-year service agreement will support the operational performance of the new Train 7 project, which is set to increase the facility’s total LNG production capacity from 22 to 30 million tonnes per annum (mtpa) upon completion.

Adeleye Falade, Nigeria LNG’s Managing Director and Chief Executive Officer, commented: “Utilizing Baker Hughes’ industry-leading lifecycle services and digital expertise will help support the successful long-term operation of our Train 7 project.

“As we expand our production capacity, we are strengthening Nigeria’s role as a competitive global energy supplier, creating greater economic value for our stakeholders, and supporting a practical energy transition through the delivery of lower-carbon energy solutions.”

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The U.S. player’s scope covers comprehensive services for equipment awarded in 2021: four heavy duty gas turbines and associated centrifugal compressors, along with two additional gas turbines for power generation.

The new service agreement includes the support of a local Baker Hughes engineering team and iCenter digital services, powered by Cordant, for remote monitoring and diagnostics to enhance equipment reliability and availability.

Maria Claudia Borras, Baker Hughes’ Chief Growth & Experience Officer and interim Executive Vice President of Industrial & Energy Technology, emphasized: “This agreement reinforces the strength of our long-standing collaboration with NLNG and our commitment to the region.

“Our advanced lifecycle services and regional expertise can help NLNG ensure efficient and reliable operations at its Bonny Island facility, while bolstering energy reliability as Nigeria continues to harness its proven gas reserves to meet growing global energy demands.”

The American giant highlights that the Train 7 project marks a significant milestone in Nigeria’s strategy to become one of the world’s top-tier LNG producers. The work under the agreement will be delivered through the Baker Hughes Service Center in Nigeria’s Port Harcourt, which employs local talent, providing a range of comprehensive lifecycle services.

Baker Hughes recently lined up multiple deals across geographies, including an assignment with Petrobras for the expansion of integrated well construction operations across Brazil’s pre-salt offshore oil and gas fields.

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