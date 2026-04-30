Back to overview
Home Subsea Baker Hughes opens renewable energy-powered subsea manufacturing hub in Norway

Baker Hughes opens renewable energy-powered subsea manufacturing hub in Norway

Outlook & Strategy
April 30, 2026, by Nadja Skopljak

Energy technology company Baker Hughes has opened a new subsea services center and manufacturing plant in Norway as part of its ambition to strengthen its North Sea capabilities.

Source: Baker Hughes

Located in Dusavik near Stavanger, the 49,000-square-meter facility features a 12,000-square-meter workshop, multiple testing bays, and the capability to recreate pressures up to 22,500 psi, allowing the testing of equipment for the most demanding subsea conditions, the company said.

The Subsea Services Center of Excellence will also be completely powered by renewable energy sources.

“The North Sea continues to play an indispensable role in Europe’s energy security and provides an affordable, reliable and sustainable source of hydrocarbons, especially during times of geopolitical uncertainty,” said Baker Hughes Executive Vice President of Oilfield Services & Equipment Amerino Gatti.

“Norway offers a shining example of how countries can leverage smart policy and innovative technology to balance oil and gas development with the ongoing need to decarbonize. With the opening of this facility, Baker Hughes is helping to bolster the resilience of the North Sea energy sector today and into the future.”

According to Baker Hughes, the facility supports all phases of subsea projects, from manufacturing subsea production trees and wellheads to the comprehensive repair, maintenance and upgrade of subsea equipment, including control systems, as well as acts as the hub for offshore production services, enabling installation, intervention and decommissioning activities.

The news comes after the company inaugurated its Center of Excellence for Plug & Abandonment in Norway in 2025. As for other North Sea hubs, Baker Hughes’ manufacturing facilities in Montrose and Newcastle in the UK supply operators with subsea trees and flexible pipe systems.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News