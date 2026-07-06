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Boskalis christens ‘industry’s largest’ subsea rock installation vessel

Vessels
July 6, 2026, by Nadja Skopljak

Boskalis has christened its new subsea rock installation (SRI) vessel, described by the company as the largest in the industry, following a year and a half of conversion work.

Source: Boskalis via LinkedIn

Windpiper, whose purchase Boskalis announced in January 2025, was developed by converting an existing vessel into an SRI vessel with a rock-carrying capacity of 45,500 tons.

It is 227 meters long and 40 meters wide, featuring a total installed power exceeding 31,000 kW and over a hundred single-occupancy cabins.

The vessel was christened on July 3 and is now ready for its first rock installation project in the Baltic Sea.

Source: Boskalis via LinkedIn
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