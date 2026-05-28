Boskalis vessel back to work in North Sea following dry dock in Spain

May 28, 2026, by Nadja Skopljak

Boskalis’ 2012-built construction support vessel (CSV) BOKA Northern Ocean has completed a period in dry dock in Spain for certain modifications and is now back at work.

Source: Boskalis via LinkedIn

In a few weeks, the 100-ton knuckle boom deck crane was overhauled and relocated and an anti-roll tank was installed under the helicopter deck to further enhance the CSV’s dynamic sailing behavior, making it even safer and more precise, Boskalis reported.

The work on BOKA Northern Ocean was performed at the Astander dry dock in Santander, Spain. Following the completion, the vessel departed Santander for a project in the North Sea.

To remind, it was reported this March that Boskalis Subsea Services had secured its first decommissioning-specific project with UK-headquartered energy giant Shell under a multi-million-pound contract and would be using BOKA Northern Ocean for the work expected to take over 100 vessel days.

In addition to this, the vessel was recently used for the first deployment of remotely operated vehicles (ROVs) from Boskalis’ Remote Operations Center (ROC) in Aberdeen, Scotland.

