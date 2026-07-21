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Bureau Veritas approves UK firm’s wind-assisted propulsion technology

Technology
July 21, 2026, by Nadja Skopljak

UK-based wind-assisted propulsion provider Anemoi Marine Technologies has secured design assessment certificates from classification society Bureau Veritas covering several versions of its Rotor Sail technology.

Source: Anemoi Marine Technologies

The approvals cover the fixed and rail-deployed 3.5m x 24.5m Rotor Sails, including EX-rated versions and shorter variants to suit ships with air draft restrictions. Applications are also being progressed for additional approvals covering fixed and folding 5m x 35m Rotor Sails.

According to the UK firm, approvals from marine classification societies confirm that a technology can be safely manufactured, installed and operated in accordance with recognised industry standards, as a result, significantly reducing the assurance and testing requirements associated with individual projects, providing a smoother route to implementation for vessel owners.

“These latest approvals highlight how Anemoi is advancing in both technical maturity and scale of deployment, while continuing to focus on easing implementation for shipowners. Verification from Bureau Veritas and several other class societies is a crucial pillar for building confidence in Anemoi’s solutions, further driving the uptake of wind-assisted propulsion across the global market,” said Clare Urmston, CEO of Anemoi Marine Technologies.

The entire Anemoi Rotor Sail portfolio is now covered by approvals from Bureau Veritas, Lloyd’s Register, DNV and ClassNK, the company noted.

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