Second Berge Bulk vessel sports Anemoi rotor sails

January 30, 2026, by Nadja Skopljak

UK-based wind-assisted propulsion provider Anemoi Marine Technologies has completed the installation of four folding rotor sails on a second vessel owned by Singapore-based shipping company Berge Bulk.

The rotor sails, 5 meters wide and 35 meters tall, were installed on the 208,000 DWT Newcastlemax vessel Berge Meru at Yiu Lian Dockyards, China, in December 2025, followed by the vessel’s first voyage to Singapore.

This comes after the installation of four 5×35-meter Anemoi rotor sails on Berge Neblina, a Berge Bulk Valemax, in June 2024.

Clare Urmston, CEO of Anemoi Marine Technologies, said: “We are proud to complete our second project with Berge Bulk, bringing large-scale folding Rotor Sails to another vessel. Berge Meru demonstrates how wind propulsion can be integrated into commercial bulk carriers in a practical and operationally flexible way. We value Berge Bulk’s continued confidence in our technology.”

According to Anemoi, the rotor sails are designed to harness wind power to provide auxiliary propulsion, reducing fuel consumption and associated emissions during voyages. They can be lowered when required, allowing flexibility for port operations and air-draught restrictions, but the rotor sails do not need to be lowered in extreme weather as they will stop generating thrust when simply switched off.

Last summer, the UK firm secured £1.2 million worth of funding under the sixth round of the country’s Clean Maritime Demonstration Competition (CMDC) for the creation of a next-generation folding sail system intended for Kamsarmax and Panamax bulk carriers. The initiative will reportedly also cover aerodynamic design enhancements aimed at boosting fuel savings and slashing emissions further.

