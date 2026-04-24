French firm gets more work with Samsung Heavy Industries for LNG vessel pair

LNG vessel; Source: GTT
April 24, 2026, by Melisa Cavcic

French technological containment specialist Gaztransport & Technigaz (GTT) has secured new tank design assignments for a liquefied natural gas (LNG) carrier (LNGC) duo with South Korea’s Samsung Heavy Industries.

LNG vessel; Source: GTT

GTT has received an order from Samsung Heavy Industries’ shipyard for the tank design of two new LNG carriers on behalf of Celsius Tankers, the shipowner.

The French player claims that each vessel, with a capacity of 180,000 cubic meters (cbm), will feature its cryogenic tanks.

These tanks will be fitted with the Mark III Flex membrane containment system. The delivery of the vessels is expected between the second and third quarters of 2028.

This order comes shortly after GTT obtained another deal with Samsung Heavy Industries for the tank design of a new LNG vessel on behalf of an Asian shipowner.

