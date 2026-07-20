LNG vessel; Source: GTT
Back to overview
Home Fossil Energy GTT’s hands full of tank design orders for FLNG unit and multiple LNG carriers

GTT’s hands full of tank design orders for FLNG unit and multiple LNG carriers

Vessels
July 20, 2026, by Melisa Cavcic

French technological containment specialist Gaztransport & Technigaz (GTT) has seen a spike in new orders, securing additional tank design jobs for liquefied natural gas (LNG) unit carriers (LNGCs) and a floating LNG (FLNG) unit.

LNG vessel; Source: GTT
LNG vessel; Source: GTT

GTT has received an order from HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) for the tank design of two new LNG carriers, which will be built by HD Hyundai Heavy Industries’ shipyard, each with a capacity of 174,000 cubic meters (cbm).

The cryogenic tanks of the vessels will be equipped with the French player’s Mark III Flex membrane containment system. The ships’ delivery is expected by the first quarter of 2029.

The firm has also secured an order from Samsung Heavy Industries‘ shipyard for the tank design of Delfin FLNG 1 to be built for the Delfin LNG project. This is expected to be the first unit to enter service in the United States, as well as the world’s largest in terms of expected production capacity with 4.4 million tonnes of LNG per year (mtpa).

As a result, GTT will design the cryogenic tanks of the unit, which will offer a total LNG storage capacity of 180,000 cbm. The eight tanks, which will be arranged in two rows, will incorporate the Mark III Flex membrane containment system.

This product is perceived to be suitable for demanding maritime and offshore applications, including operations in a region exposed to hurricane conditions. Delfin FLNG 1, which will be operated off the coast of Louisiana, is scheduled for delivery in mid-2030.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

François Michel, CEO of GTT, commented: “With Delfin FLNG 1, offshore LNG is entering a new phase in the United States. This project, unprecedented in scale, will contribute to the development of new LNG production capacity to meet global energy demand.

“It also illustrates the ability of GTT’s membrane technologies to support complex offshore projects facing demanding operational constraints, while meeting the highest standards of performance, reliability and safety.”

In addition, GTT has won an order from Jiangnan shipyard for the tank design of four new LNG carriers on behalf of COSCO Shipping Energy, the shipowner. The delivery of the vessels is expected between the third quarter of 2029 and the third quarter of 2030.

The French player will design the cryogenic tanks of the vessels, each offering a total capacity of 175,000 cbm. These tanks will also be fitted with the Mark III Flex membrane containment system.

This batch of new deals comes shortly after GTT obtained the seal of approval from Lloyd’s Register (LR) for NO96 elongation criteria, enabling greater flexibility in LNG vessel design.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News