Chinese launch next-gen deepwater multi-purpose offshore engineering vessel

March 10, 2026, by Nadja Skopljak

Chinese state-owned port and naval machinery manufacturer Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) has launched a next-generation deepwater multi-purpose offshore engineering vessel for a specialized subsidiary of state-owned oil & gas firm China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

The 126-meter-long vessel, launched in Qidong, Jiangsu Province, is destined for CNOOC Shenzhen Offshore Engineering Technology Service.

According to ZPMC, it is designed for a wide range of offshore engineering operations and integrates full lifecycle capabilities and multi-mission functionality. The vessel is fitted with a 400-ton offshore crane for lifting marine structures and platform maintenance, a 3,000-ton-class powered cable reel for subsea cable deployment and a 12-person saturation diving system.

A 1,600-HP trencher launch and recovery unit supports pipeline repair, umbilical installation, and trenching operations. In addition, three to four auxiliary cranes can be installed along the port side to enhance pipeline servicing and emergency response operations. It accommodates up to 100 personnel.

The vessel further features a double-deck configuration and streamlined monohull design, a 28-meter beam, and approximately 2,000 m2 of deck space, with a central 7.2 × 7.2-meter moon pool supporting saturation diving systems and remotely operated vehicles (ROVs). It is capable of operating at depths up to 300 meters and is equipped with an electric azimuth thruster and a DP2 dynamic positioning system.

“To manage the vessel’s complex equipment systems and technical requirements, the project team adopted a modular construction method combining multiple work sites, defined assembly zones, and phased integration. The hull was divided into three primary sections – bow, midship, and stern – comprising 93 prefabricated blocks,” ZPMC said.

“Plans for each section were optimized based on equipment layout and functional requirements, with careful consideration of technical feasibility, quality assurance, safety compliance, and schedule coordination. Final assembly was completed through an block-by-block integration approach, improving construction efficiency and achieving a 100 percent success rate in first-time hull alignment.”

