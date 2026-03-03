Back to overview
Home Subsea Leask Marine takes delivery of purpose-built Multi Cat vessel from Damen

Leask Marine takes delivery of purpose-built Multi Cat vessel from Damen

Vessels
March 3, 2026, by Nadja Skopljak

Dutch Damen Shipyards Group has delivered a purpose-built vessel to Scottish Leask Marine, designed to support a range of sectors, including offshore wind, subsea, and wave and tidal energy projects, among others.

Source: Damen

The Multi Cat (MuC) 3113, named C-Trojan, was handed over to Leask Marine at Damen Shipyards Hardinxveld’s location in the Netherlands.

Among other things, Damen outfitted the vessel with a DP1 dynamic positioning system, as well as a four-point mooring system.

The vessel is said to be designed to support a range of marine sectors worldwide, including offshore wind and HDD marine works, PLGR clearance, subsea cable landings, wave and tidal energy projects, dredging, marine construction, and towage operations.

Following the delivery, C-Trojan is heading directly to its first project, for which it secured the contract before construction was completed.

“We turned to Damen for our latest vessel, having had a positive experience with the delivery and operation of our Multi Cat C-Force. We have been very pleased by the flexibility shown by Damen in customising the design. The result is a vessel that fully meets the requirements of our varied operations,” Douglas Leask, CEO and Founder of Leask Marine.

