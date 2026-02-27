Alaska LNG
Back to overview
Home Fossil Energy TotalEnergies signs preliminary deal to offtake Alaskan LNG for 20 years

TotalEnergies signs preliminary deal to offtake Alaskan LNG for 20 years

Outlook & Strategy
February 27, 2026, by Nadja Skopljak

French energy giant TotalEnergies has signed a letter of intent (LoI) with lead developer Glenfarne for the offtake of 2 million tons per year (mtpa) of liquefied natural gas (LNG) over 20 years from the Alaska LNG project, subject to the project’s final investment decision (FID).

Rendering of the liquefaction facility in Nikiski; Source: Alaska LNG

The Alaska LNG project, being developed through 8 Star Alaska, 75% owned by Glenfarne and 25% owned by the State of Alaska through the Alaska Gasline Development Corporation, is being developed in two financially independent phases to accelerate project execution.

Phase One consists of a 765-mile, 42-inch pipeline to transport natural gas from Alaska’s North Slope to meet Alaska’s domestic energy needs and Phase Two will add the LNG liquefaction terminal and related infrastructure to export 20 mtpa of LNG.

Located on the U.S. Pacific coast, the project is sid to be the only federally authorized LNG export terminal in this region.

Glenfarne is targeting mechanical completion of the pipeline in 2028 and delivery of first gas in 2029. The company recently announced conditional awards for pipeline construction and line pipe supply, following a multi-round bid process that began with twenty participants. As a result, Worley has been selected to provide engineering, procurement, and construction management (EPCM) services.

Related Article

“We look forward to offtaking LNG from Glenfarne’s Alaska LNG project. The Alaska LNG project is indeed very well geographically positioned to better serve our Asian customers,” said Patrick Pouyanné, Chairman and CEO of TotalEnergies.

“It also illustrates TotalEnergies’ ambition to consolidate its position as a leading buyer of U.S. LNG, while diversifying its supply sources. TotalEnergies is indeed very proud to have been the number one exporter of U.S. LNG in 2025 with 19 Mt representing 18% of the whole U.S. production, out of which 14 Mt for Europe.”

TotalEnergies exported 19 million tons of U.S. LNG in 2025. Over the years, the company has invested in a number of LNG projects in North America, such as Cameron LNG and Rio Grande LNG in the U.S., Energia Costa Azul in Mexico, and Ksi Lisims LNG in Canada, in addition to offtaking LNG from major terminals in the U.S., such as Sabine Pass LNG, Freeport LNG, and Corpus Christi LNG. 

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News