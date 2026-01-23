Alaska LNG
Back to overview
Home Fossil Energy Worley among firms breathing life into $44 billion LNG project during early execution stage

Worley among firms breathing life into $44 billion LNG project during early execution stage

Project & Tenders
January 23, 2026, by Melisa Cavcic

Glenfarne Alaska LNG, a subsidiary of Glenfarne Group, has taken steps to move the first phase of its liquefied natural gas (LNG) export development in Alaska from development into early execution by announcing conditional awards for pipeline construction and line pipe supply, following a multi-round bid process that began with twenty participants. As a result, Australia’s engineering player Worley is selected to provide engineering, procurement, and construction management (EPCM) services.

Alaska LNG
Rendering of the liquefaction facility in Nikiski; Source: Alaska LNG

Among a series of major advances that move Phase One of the Alaska LNG project from development into early execution, Glenfarne has provisionally named Worley to handle EPCM services, following the Australian firm’s completion at the end of 2025 of Phase One engineering work sufficient for a final investment decision (FID). The conditional award remains subject to the completion of a definitive agreement.

Mark Trueman, Worley Group President – Major Projects & Programs, commented: “Our engagement with this project, one of the most significant energy infrastructure opportunities anywhere in the world, dates back more than a decade. We are honored to be working with Glenfarne to help deliver the Alaska LNG project and improve energy security within Alaska and across the Pacific.”

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

Glenfarne has disclosed the names of companies and suppliers that have received a conditional award for pipeline construction, including comprehensive pricing and technical specifications, and reflecting specific roles in the multi-spread construction strategy for the Phase One pipeline and the Point Thomson Lateral.

Collectively, these contractors and suppliers are said to bring world-class scale, technical capability, and Alaska-specific experience required to execute the Alaska LNG pipeline. The list of chosen companies entails Wisconsin-based MasTec, a subsidiary of Precision Pipeline, and Texas-headquartered Quanta Services, a subsidiary of Price Gregory International.

There is also a joint bid between Michels Pipeline and ASRC Energy Services – Houston Contracting Company, a subsidiary of ASRC Energy Services. In addition, the Alaska LNG developer mentions several joint ventures, including those between Associated Pipe Line Contractors, Doyon Energy Services, and Cruz Construction; Barnard Pipeline and SICIM; and VINCI Construction, a subsidiary of Spiecapag, and U.S. Pipeline.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

Brendan Duval, Glenfarne’s Chief Executive Officer and Founder, commented: “This is about progressing from planning to building. By aligning construction, pipe supply, gas supply, and in-state customers, we are advancing Alaska LNG in a concrete way that is practical, financeable, and focused on delivering real benefits to Alaskans.

“Glenfarne and the many companies involved in today’s announcements have dedicated significant time, resources, and expertise as we simultaneously and rapidly progress so many different aspects of the project.”

These awards remain subject to the completion of definitive construction agreements. Glenfarne claims that it continues to engage and work collaboratively with Alaska contractors and businesses to create and identify opportunities to participate in project development and construction activities.

Duval added: “These world-class pipeline construction partners were selected based on their qualifications and experience to build the Alaska LNG pipeline, one of the most important pieces of energy infrastructure in the world.

“Each has dedicated a significant amount of time and resources in estimating and bidding for these roles, and their early involvement is foundational for this pipeline. I welcome these industry leaders to our project team as we rapidly move forward with development.”

As Phase One of Alaska LNG will require 700,000 metric tonnes of API 5L X70 line pipe for the main line and an additional 25,000 metric tonnes of line pipe for the Point Thomson Lateral, the developer executed preliminary agreements for approximately two-thirds of the needed line pipe with Corinth Pipeworks and Europipe, following a comprehensive multi-round competitive bidding process involving U.S. and international pipeline manufacturers.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

Rex Canon, 8 Star Alaska Co-President, noted: “Our agreements with these line pipe suppliers are a critical step in our development of Alaska LNG. Pipeline production will commence shortly, with delivery into Alaska later this year for the beginning of the construction process.”

POSCO International has agreed to supply a portion of steel for pipeline fabrication. Glenfarne confirmed the execution of multiple agreements with North Slope producers for gas sales to the pipeline, perceived to ensure a reliable natural gas supply for Phase One of the pipeline.

Among these agreements, the firm has executed a gas sales precedent agreement with ExxonMobil for gas supply to the pipeline, alongside another gas sales precedent deal with Hilcorp Alaska for additional volumes of gas to the pipeline. This adds to the previously announced agreement with Pantheon Resources’ wholly owned subsidiary, Great Bear Pantheon, to supply Alaska LNG with natural gas for Phase One.

Erec Isaacson, ConocoPhillips’ Alaska President, emphasized: “ConocoPhillips remains firmly committed to supporting the State of Alaska and 8 Star as they advance Alaska LNG. We are encouraged by the meaningful progress underway with Glenfarne as lead developer. Looking ahead, we will continue to work closely with Glenfarne and 8 Star to advance gas supply agreements and help position the project for long term success.”

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

Alaska LNG is being developed through the entity 8 Star Alaska, which is 75% owned by Glenfarne and 25% owned by the State of Alaska through the Alaska Gasline Development Corporation. The Alaska LNG is being developed in two financially independent phases to accelerate project execution.

While Phase One consists of a 739-mile, 42-inch pipeline constructed in four simultaneous sections, or spreads, to deliver natural gas from Alaska’s North Slope to meet Alaska’s domestic energy needs, Phase One of the pipeline may also include the 63-mile, 32-inch Point Thomson Lateral Pipeline.

Glenfarne is targeting mechanical completion of the pipeline in 2028 and delivery of first gas in 2029. Phase Two will add the LNG liquefaction terminal and related infrastructure to export 20 million tonnes per annum (mpta) of LNG.

Adam Prestidge, President of Glenfarne Alaska LNG, highlighted: “These agreements, which include pricing, contract length, and other fundamental commercial terms, are a monumental step in achieving the decades-long objective of bringing the benefits of Alaska’s incredible North Slope reserves to Alaskans and to global markets.

“These partners are leaders in the global oil and gas industry, and we are pleased to have them advancing with us on the project. As we continue to work with these partners and others on the North Slope, we look forward to additional announcements.”

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

The company has entered into strategic partnerships with, among other counterparties, Baker Hughes, an investor and a key equipment supplier for LNG and power equipment; Danaos, also an investor that will facilitate the construction and operation of at least six LNG carriers; and POSCO International, which has become an investor, signed an LNG offtake agreement, and will supply steel.

Glenfarne has also advanced agreements with major in-state customers to anchor demand and ensure that North Slope gas is delivered first and foremost to Alaskans, including a non-binding letter of intent with ENSTAR Natural Gas Company for a 30‑year supply of natural gas from the Alaska LNG pipeline, which is dependent on the negotiation of definitive agreements and approval by the Regulatory Commission of Alaska.

John Sims, ENSTAR’s President, underlined: “This represents a part of the continuous and diligent work between ENSTAR and Glenfarne over the past year. It also furthers ENSTAR’s 65-year history of supporting development of Alaska’s resources, along with our ongoing mission to secure a long-term and reliable natural gas supply for Southcentral Alaska.”

The U.S. LNG player also recently revealed a letter of intent with Donlin Gold Mine, encompassing the delivery of up to 50 MMcfd of natural gas per day and cooperation on the development and construction of a 315-mile-long natural gas pipeline and a power plant to supply energy to the mine.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

Duval stated: “Our agreements with ENSTAR and Donlin help ensure that the pipeline can deliver competitively priced natural gas within Alaska. We recognize the critical role that the pipeline will play in the future of Alaska’s economy, and we are in discussions for gas sales to additional customers that we look forward to serving.”

After becoming the lead developer of Alaska LNG in March 2025, Glenfarne has secured preliminary commercial commitments from LNG buyers in Japan, Korea, Taiwan, and Thailand for 11 mtpa of LNG.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News