DeepOcean performs first subsea intervention managed from shore

Innovation
May 6, 2026, by Nadja Skopljak

As part of its development of remote subsea capabilities, ocean services provider DeepOcean has performed its first subsea intervention project with offshore management based onshore.

The operation was performed at Aker BP’s Idun Nord field in the Norwegian Sea and included a work-class remotely operated vehicle (ROV) managed by offshore leadership from an onshore remote operating centre (ROC) in Haugesund, with a second ROV operated from a vessel in the field.

DeepOcean reported that the scope saw subsea crane operations and close-proximity vessel positioning, which normally would require a shift supervisor and an engineer on board, potentially for a full 14-day offshore trip. In this case, the operation was completed during a 12-hour shift, allowing key personnel to conclude the work and return home.

“This project represents an important step forward in how we deliver subsea operations,” said Olaf A. Hansen, Executive Vice President for DeepOcean’s Northern Europe region. “By moving key operational roles onshore, we can reduce offshore personnel requirements, with its inherent cost savings and emissions reductions, while maintaining safe and efficient execution. It also allows us to utilise specialist competence more flexibly across campaigns.”

As for other related news from DeepOcean, the company in 2024 completed subsea dredging operations remotely from shore for the first time ever.

