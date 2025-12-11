DeepOcean to keep providing subsea IMR services to Equinor until 2035

Back to overview
Project & Tenders
December 11, 2025, by Nadja Skopljak

Norway’s state-owned oil & gas company Equinor and compatriot ocean services provider DeepOcean have agreed on an extension of their existing frame agreement for subsea inspection, maintenance, and repair (IMR) services, taking their collaboration to 30 years.

Source: DeepOcean

DeepOcean will deploy specialized IMR vessels, together with comprehensive subsea services, throughout 2026 and into 2027, as well as onshore engineering and project management services for different subsea operations.

With this contract, DeepOcean will deliver uninterrupted IMR activities for Equinor from 2006 to 2035, an IMR collaboration spanning three decades.

The work will be managed from DeepOcean’s office in Haugesund, Norway, and supported by its remote operations centre at Killingøy.

“We are excited that Equinor has chosen to extend our long-term collaboration. This award ensures continuity of IMR operations for Equinor until we take delivery of the environmentally friendly, next-generation newbuild IMR vessel, Rem Ocean, in 2027. The transition between vessels will now be seamless,” said Olaf A. Hansen, Managing Director of DeepOcean’s Europe operation.

“Long-term relationships with our clients are at the heart of what we do. We are a trusted supplier because we continuously embrace new technology and strive to deliver more value tomorrow than we do today. Our enduring relationship with Equinor reflects our organization’s commitment to these principles.”

The partners in November 2024 signed an eight-year contract for IMR services covering Equinor-operated assets on the Norwegian Continental Shelf (NCS) and in Europe.

