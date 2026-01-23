Back to overview
Home Subsea DeepOcean concludes operations at US offshore wind project

DeepOcean concludes operations at US offshore wind project

January 23, 2026, by Nadja Skopljak

Ocean services provider DeepOcean has completed trenching and survey operations at a U.S. offshore wind project under a contract awarded by what it says is a global provider of engineering, procurement, construction and installation (EPCI).

Source: DeepOcean

DeepOcean’s scope of work included trenching and surveying of the inter-array cables that connect turbines to the offshore substations.

A trenching support vessel (TSV) and the subsea jet trenching tool UT-1 were deployed for the work.

“This project is a testament to expertise in global subsea trenching and seabed intervention across the offshore energy sector. We are proud that our experienced team and state-of-the-art technology ensured a safe and efficient campaign, contributing to successful delivery,” said Tony Stokes, Managing Director of DeepOcean’s Americas region.

