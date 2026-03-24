FPSO Kraken; Source: EnerMech
New North Sea FPSO job in EnerMech’s hands

March 24, 2026, by Melisa Cavcic

Aberdeen-headquartered integrated solutions specialist EnerMech has won a new multi-year deal with Malaysia’s Bumi Armada for a floating production, storage, and offloading (FPSO) vessel deployed in the UK sector of the North Sea.  

EnerMech has been awarded a five-year contract to provide Bumi Armada with crane management and lifting services on the FPSO Armada Kraken in the UK North Sea, East of Shetland. The scope of work could extend to shutdown services, hose and pipework integrity, and rotating equipment. 

Charles ‘Chuck’ Davison Jr., EnerMech’s CEO, highlighted: “With decades of experience in crane management and lifting services on FPSOs around the world, our teams bring proven technical excellence and a rigorous ‘right-first-time’ mindset to every project. This ensures safety, reliability and lifecycle value remain at the core of our execution strategy.

“We look forward to working closely with Bumi Armada’s team on the Kraken FPSO and building on our strong foundation of trust, innovation and shared ambitions to deliver a collaborative and successful campaign.”

The award, which falls under the firm’s Lifting Solutions business line and includes helideck and scaffolding support, is perceived to reinforce the strength of the organisation’s multi-skilled, hybrid crewing model.

The Scottish firm’s integrated crewing model is deemed to consolidate crane operators, crane maintainers, and deck crew, lowering costs, improving efficiency, and streamlining operations by reducing the required personnel on board.  

The FPSO Kraken is located in the UK block 9/2b, 350 kilometrs northeast of Aberdeen. This is a converted Suezmax tanker with a nameplate production capacity of 80,000 bbl/day, storage capacity in excess of 600,000 barrels, and the ability to handle 460,000 barrels per day of reservoir fluids.

Daniel Collins, SVP Lifting Solutions, emphasized: “Key to our success within the Lifting Solutions division at EnerMech is making sure that every lift is optimized, and our reputation for driving client value is one that we value immensely.  

“The harsh climate of the UK North Sea is an environment that we are accustomed to operating in and our safe, efficient and compliant solutions are tailored to maximize crane availability and machine downtime.”

The latest contract award follows further North Sea wins in early 2025, including a deal to provide lifting services for the FPSO Anasuria and another for offshore shutdown support services on the FPSO Triton.  

Related News