Home Fossil Energy EnerMech takes on topside process duty on UKCS

April 22, 2026, by Nadja Skopljak

Aberdeen-headquartered integrated solutions specialist EnerMech has won a contract to deliver integrated topside process services across a portfolio of offshore assets on the UK Continental Shelf (UKCS).

The multi-year contract was awarded by a “leading UKCS operator”, EnerMech said on April 22.

The scope includes the deployment of a multi‑disciplined team to deliver a comprehensive range of services, including bolting, leak testing, nitrogen services, fluid pumping, cryogenic pipe freezing, machining, hydrostatic and ultrasonic testing, as well as full pre‑commissioning and commissioning support. The company’s SIMPro digital platform will be used to provide real-time operational oversight.

Operational delivery will be led from EnerMech’s Aberdeen base.

Nuno de Sousa, SVP Energy Solutions, said: “Our long‑standing involvement across this asset portfolio gives our teams deep familiarity with platform routines and standards, enabling a right‑first‑time execution model that minimizes disruption and delivers cost and schedule certainty. By combining multi‑skilled teams, owned equipment, and SIMPro‑backed planning, we reduce interface risk and deliver consistent, high‑quality performance across every scope.”

