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DOF vessel wins ‘very large contract’ in North America

Vessels
June 26, 2026, by Nadja Skopljak

DOF Group has secured a “very large” three-year contract in the North America region for its subsea construction, IRM & ROV services vessel Skandi Involver.

Source: DOF via LinkedIn

The 2017-built, 138-meter-long Skandi Involver is a DP3 vessel outfitted with a 400MT and 100MT crane, and integrated ROV and survey services. 

Under the new contract, the vessel will perform subsea construction, inspection and maintenance activities, as well as intervention support.

Commencement is expected in early Q3 2026, with the three-year deal also including two one-year options.

Mons S. Aase, CEO DOF Group, said: “This award further underlines DOF’s strong position in the Field Development Support segment and further strengthen our position in a key region.”

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