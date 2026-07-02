Back to overview
Home Fossil Energy TotalEnergies sheds stake in gas field for $350M as Inpex expands its Asian arsenal

TotalEnergies sheds stake in gas field for $350M as Inpex expands its Asian arsenal

Business & Finance
July 2, 2026, by Melisa Cavcic

France’s energy giant TotalEnergies has struck a deal to divest to Japan’s Inpex its non-operated interest in a gas field off the coast of Sarawak, Malaysia.

Illustration; Source: TotalEnergies
Illustration; Source: TotalEnergies

TotalEnergies has disclosed the divestment of its 85% interest in Block 2E offshore Malaysia to Inpex, representing a net interest of 8.5% in the Shell-operated Marjoram gas field currently under development, for a consideration of $350 million.

The French player claims to be crystallizing the full value of this minority interest in a non-operated gas project with this move to focus on its operated portfolio and strategic growth opportunities in the Asian country.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

Nicolas Terraz, President Exploration & Production at TotalEnergies, commented: “This agreement is fully aligned with our strategy of actively managing our portfolio and prioritizing material positions to support our ambition to develop low-cost, low-emission projects.

“With Jerun field now on stream and a large portfolio of opportunities, Malaysia is a strategic platform for TotalEnergies’ low-cost, low-emission growth strategy, serving both the country and the wider Southeast Asia region.”

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

This acquisition is expected to contribute to the expansion of Inpex’s business portfolio in Malaysia and further strengthen the company’s business foundation in the country, reflecting the Japanese player’s efforts to expand its natural gas/LNG business.

The firm plans to continue to contribute to the stable supply of energy, with a focus on natural gas, across Southeast Asia, including Malaysia, while proactively pursuing opportunities to expand its business activities in the region.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News