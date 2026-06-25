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Ocean Installer to recover 1,000 tons of subsea infrastructure for TotalEnergies

Project & Tenders
June 25, 2026, by Nadja Skopljak

Norway’s marine construction and operations player Ocean Installer, part of the Moreld Group, has won a contract with TotalEnergies that includes the recovery of around 1,000 tons of subsea infrastructure.

Source: Ocean Installer

Awarded for the Byggve, Skirne and Atla fields in the North Sea, the project covers engineering, extensive dredging operations, recovery of subsea structures and pipelines, and transportation to shore for disposal.

The offshore campaign will be performed in 2027, and, according to Ocean Installer, most of the recovered equipment will be recycled or reused.

The contract is defined as sizeable, meaning it is worth between NOK 100 million and NOK 500 million (around €9 million-€45 million).

“This award reflects the strong relationship and trust we have developed with TotalEnergies. It also demonstrates Ocean Installer’s competitiveness and ability to deliver end-of-life projects. Decommissioning is expected to be a growing market going forward for Moreld,” said Geir Austigard, CEO of the Moreld group.

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