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HD Hyundai-built medium gas carriers to sport Nord Gas Solutions’ systems

Vessels
September 8, 2026, by Nadja Skopljak

Nord Gas Solutions, formerly Wärtsilä Gas Solutions, has been selected to supply the cargo handling systems (CHS) and LPG fuel supply systems (LFSS) for two new medium gas carrier (MGC) vessels being built by HD Hyundai.

Credits to Byzantine Maritime

Under the contract signed in June, Nord Gas Solutions will deliver the equipment to the shipyard in April 2027 for the two new 40,000 m3 MGCs being built for shipowner Byzantine Maritime.

“We are very pleased to be selected by HD Hyundai for this important project. This contract is the result of the strong working relationship and mutual trust that Nord Gas Solutions and HD Hyundai have built over many years,” said Patrick Ha, Sales Manager at Nord Gas Solutions.

“It is particularly rewarding that Byzantine Maritime, which already operates vessels equipped with Nord Gas Solutions’ cargo handling systems, has once again chosen our solutions for its newbuildings. This repeat selection demonstrates that the performance and reliability of our technology continue to be recognized by our customers.”

To remind, Nord Gas Solutions is the new corporate brand formed following the acquisition of Wärtsilä Gas Solutions by Mutares SE & Co., effective from June 1.

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