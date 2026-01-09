Back to overview
Himalaya Shipping’s LNG dual-fuel bulker bags new time charter agreement

Vessels
January 9, 2026, by Nadja Skopljak

Bermuda-based bulk carrier company Himalaya Shipping has secured a new time charter agreement for its LNG dual-fuel 210,000 dwt Newcastlemax vessel, delivered in 2023.

Source: Himalaya Shipping/LinkedIn

The vessel Mount Ita was delivered to Himalaya Shipping from China’s New Times Shipbuilding (NTS) in March 2023 as the second in a series of twelve Newcastlemax dry bulk vessels constructed at the yard.

Following delivery, the vessel commenced a 32-38 month time charter plus an option for 11-13 months with an undisclosed company.

Himalaya Shipping reported today, January 9, that it had entered into a new time charter agreement for Mount Ita for a period of 11 to 14 months, with the time charter to begin in the second half of January following planned redelivery under its current charter.

“The vessel will earn an index linked rate, reflecting a significant premium to the Baltic 5TC index, as well as certain rights to convert the time charters to fixed rates based on the prevailing FFA curve from time to time,” the company said.

As informed earlier, the ships in this series are fitted with scrubbers allowing them to run on high-sulfur fuel oil as well as LNG and low-sulfur fuel oil. The design of the vessels also allows for future conversion to next-generation fuels.

The vessels are fitted with ABB’s shaft generators with a power-take-off (PTO) solution, comprising new drive systems and permanent magnet technology, as well as MAN ME-GI high-pressure LNG dual-fuel engines.

The twelfth and final 210,000 dwt Newcastlemax dual-fuel newbuild was delivered in June 2024.

