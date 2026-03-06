Back to overview
Home Green Marine K-Line sets up entity to oversee all of its ship management companies

K-Line sets up entity to oversee all of its ship management companies

Outlook & Strategy
March 6, 2026, by Nadja Skopljak

Japanese shipping major Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) has established an intermediate holding company charged with overseeing the group’s ship management companies, as a move aimed at strengthening group-wide ship management structure.

Source: K-Line

K Line Ship Management Holdings (KLSM-H) will begin operating on April 1 and will be tasked with building an integrated structure enabling the group to respond promptly and collectively to challenges, such as environmental compliance and technological innovation, among others.

According to the Japanese firm, each ship management company will continue to focus on further improving safety in navigation and transportation service quality, building on its on-site capabilities and expertise.

KLSM-H will also focus on establishing group-wide management standards in order to enhance and stabilize the quality of ship management.

“By further strengthening the expertise it has been developing for each ship type, “K” LINE will enhance the management structure to enable the entire Group to more flexibly utilize management resources (human resources, data and know-how), thereby strengthening the management oversight of ship management operations and further enhancing their sophistication,” K-Line said.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News