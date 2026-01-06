Höegh Gandria; Source: Höegh Evi
Back to overview
Home Fossil Energy LNG vessel comes to Seatrium’s yard for new lease on life as Egypt-bound FSRU (Gallery)

LNG vessel comes to Seatrium’s yard for new lease on life as Egypt-bound FSRU (Gallery)

Business Developments & Projects
January 6, 2026, by Melisa Cavcic

Höegh Evi, a Norwegian owner and operator of liquefied natural gas (LNG) carriers and floating storage and regasification units (FSRUs), has confirmed the arrival of an LNG carrier (LNGC) at a yard in Singapore, where it will undergo transformation to turn into an FSRU destined for deployment in Egypt.

Höegh Gandria; Source: Höegh Evi
Höegh Gandria; Source: Höegh Evi

The Höegh Gandria vessel has reached Seatrium’s shipyard in Singapore, where its conversion from an LNG carrier to an FSRU has begun, building on what Höegh Evi describes as its proven track record of fast FSRU project execution.

This is said to include engineering, installation of regasification systems, overall systems integration, commissioning, and a cosmetic refresh. Upon completion in the fourth quarter, the FSRU will be ready to deliver up to 1,000 million standard cubic feet (mmscf) per day in regasification capacity.

Höegh Gandria’s arrival to Seatrium’s yard; Source: Höegh Evi

Egypt’s first FSRU, Hoegh Galleondeployed in July 2024, is set to be replaced by Höegh Gandria once Seatrium is done with the conversion works, enabling the unit to work at the country’s Sumed Port for a decade, starting in Q4 2026.

Aside from its participation in Egyptian energy market, Höegh Evi is set on bolstering energy security in the Netherlands. With its partner VTTI, the Norwegian player officially launched the permitting process for the third Dutch LNG terminal last year.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News