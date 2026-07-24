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KOIL Energy Solutions wins contract in Brazil, sees more opportunities in the market

Project & Tenders
July 24, 2026, by Nadja Skopljak

Houston-based subsea energy equipment and services specialist KOIL Energy Solutions has secured its first subsea umbilical maintenance campaign in Brazil.

Illustration only. Source: KOIL Energy Solutions

The contract covers the re-termination and testing of umbilical elements, including chemical injection and hydraulic control lines, as well as electrical cables. KOIL will perform the pull-in, removal, and replacement of new elements.

Planning, engineering, qualifications and procurement activities will be performed from the company’s operational base in Macaé, Brazil, with engineering support provided from its Houston facility. The first offshore maintenance campaign is scheduled to begin during the fourth quarter of 2026.

The U.S. firm reported that it believes significant opportunities exist for additional maintenance work both with the current operator and across the broader Brazilian offshore market.

“This first significant contract in Brazil represents an exciting milestone for KOIL as we bring our proven technology into the Brazilian offshore market,” said Erik Wiik, President and Chief Executive Officer of KOIL Energy. “Our team has successfully executed this type of work many times throughout the industry, giving us a well-established solution for maintaining critical subsea infrastructure. This project represents a major step towards establishing KOIL as the preferred provider of subsea umbilical maintenance services throughout the region.”

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