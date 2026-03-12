Back to overview
Home Subsea KOIL Energy to mobilize for West African job in second half of 2026

KOIL Energy to mobilize for West African job in second half of 2026

Project & Tenders
March 12, 2026, by Nadja Skopljak

Houston-based subsea energy equipment and services specialist KOIL Energy Solutions has secured a contract with an international oil company to deliver load out, transit, installation monitoring, and pre-commissioning services offshore West Africa.

Source: KOIL Energy

KOIL Energy will mobilize personnel and equipment to transportation and installation vessel(s), as well as quayside and offshore production facility, to provide the installation and pre-commissioning services of multiple subsea umbilical systems to be tied back to an existing deepwater field.

According to the firm, the comprehensive scope of work includes engineering, project management, onshore and offshore support personnel, and specialized rental equipment.

Mobilization is scheduled for the second half of the year.

Although no further details have been revealed, KOIL did say that the contract was significant.

“This contract is a recognition of our company’s capabilities of delivering mission-critical services to deepwater developments internationally,” said Erik Wiik, CEO of KOIL Energy. “It is also a testament to our teams’ expertise in testing of advanced deepwater systems and helping customers bring production online efficiently and safely.”

The announcement comes after the Houston-based firm reported a new deepwater assignment for a hydrocarbon project in the Gulf of America (the U.S. Gulf of Mexico) with an undisclosed oil company in January.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News