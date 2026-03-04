Subsea7’s scope at Türkiye’s largest natural gas field further extended

Back to overview
March 4, 2026, by Nadja Skopljak

Subsea7 has secured an extension to the contract with Turkish Petroleum Offshore Technology Center (TP-OTC) announced in August 2025 for the third development phase of Türkiye’s largest natural gas field.

Source: Subsea7 via LinkedIn

The variation order announced today, March 4, represents an extension to the contract announced on August 27, 2025, for the third phase of the Sakarya field development in the Black Sea and will connect the recently discovered Goktepe field to the Phase 3 floating production unit (FPU).

Subsea7‘s scope of work comprises engineering, procurement, construction and installation (EPCI) of approximately 20 kilometers of flexibles, 120 kilometers of umbilicals, a rigid production riser and associated subsea equipment in water depths of 2,200 meters.

Project management and engineering will be coordinated through the company’s office in Istanbul, with offshore activities scheduled for 2027 and 2028.

Subsea7 said that the award was large, meaning it is worth between $300 million and $500 million.

David Bertin, Senior Vice President of Subsea7’s Global Project Centre – East, said: “We are proud to continue to support TP-OTC in their ambitions in the Black Sea with the development of the Goktepe field, which will enable increased production through the Sakarya Phase 3 facilities and support Türkiye’s gas needs.”

To remind, Turkish Petroleum hired a consortium consisting of SLB, Subsea7, and Saipem on an EPCI contract in May 2023 for the second planned development phase of the Sakarya gas field, consisting of subsea production systems (SPS) and subsea umbilicals, risers, and flowlines (SURF).

Subsea7 won a separate contract with TP-OTC in May 2024 to take care of the installation of Türkiye’s first floating production unit as part of the second development phase. In August 2025 it was reported that the company had been selected to deliver the SURF for phase 3 of the Sakarya field development.

