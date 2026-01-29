Back to overview
Home Subsea LS Cable & System wins €35M turnkey subsea cable contract in Malaysia

LS Cable & System wins €35M turnkey subsea cable contract in Malaysia

Project & Tenders
January 29, 2026, by Nadja Skopljak

South Korean LS Cable & System has won a KRW 60 billion (around €35 million) contract to deliver a submarine power grid that will connect Malaysia’s Langkawi Island to the mainland.

Source: LS Cable & System via LinkedIn

The contract was awarded by Tenaga Nasional Berhad (TNB) and will see LS Cable & System construct a 132 kV submarine power cable that will enhance the island’s power infrastructure and ensure a stable, reliable electricity supply.

The South Korean company said it will manage the entire project lifecycle, including system design, material procurement, submarine cable manufacturing, and cable laying and installation.

“A key factor behind this award was our successful completion of the previous Langkawi project — demonstrating reliability, technical excellence, and consistent project execution,” LS Cable & System said. “This latest achievement strengthens our global reference portfolio as we continue expanding in the high-growth Asia-Pacific market.”

Earlier this month, LS Cable & System and compatriot Korea Electric Power Corporation (KEPCO) entered into a strategic agreement to jointly commercialize and globalize an advanced HVDC asset management system.

First deployment is expected at Korea’s West Coast Energy Highway, a large-scale grid connection project proposed to be built by 2040 to transmit 20 GW of offshore wind.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News