Major works contract marks final step for construction start at Australian interconnector

December 17, 2025, by Nadja Skopljak

Marinus Link Pty Ltd (MLPL) has executed its major works contract with a joint venture (JV) of DT Infrastructure and Samsung C&T Corporation for the namesake interconnector in Australia, after the JV was named the preferred bidder in September.

Source: Marinus Link Pty Ltd (MLPL)

The $994 million contract for TasVic Greenlink (TVGL) covers the construction of converter stations in Heybridge and Hazelwood, the installation of equipment, and the land cable civil works, spanning 90 kilometers across Gippsland.

The JV is scheduled to begin preparatory works at the Waratah Bay and Heybridge shore crossings in early 2026, pending final environmental approvals.

MLPL CEO Stephanie McGregor said the contract execution marks the final step in securing the capability and technology needed to commence construction.

“We have secured both our cable and converter technology suppliers, our integrated delivery partner, and now our lead contractor for the substantial civils and construction campaign,” McGregor said.

“Recently, we ran our Meet the Contractors events where around 1000 local businesses attended to explore and compete for supply chain opportunities across Gippsland, Victoria and North West Tasmania. Partnering with capable local businesses will complete our workforce and ensure the successful delivery of this national infrastructure project.”

The contract execution follows the announcement of TVGL as the preferred bidder for the Balance of Works package.

“Our Marinus Link teams, alongside TVGL, will be out and about early next year to provide detailed information about construction activities and expected timelines,” McGregor said.

The 345-kilometer Marinus Link project, to be built in two 750 MW stages, will link North West Tasmania and the Latrobe Valley in Victoria, with 255 kilometers running undersea across Australia’s Bass Strait.

MLPL, jointly owned by the Commonwealth of Australia (49%), the State of Tasmania (17.7%) and the State of Victoria (33.3%), announced the final investment decision (FID) on August 1.

