Malaysian firm orders more TCP jumpers from Strohm

March 24, 2026, by Nadja Skopljak

Dutch thermoplastic composite pipe (TCP) manufacturer Strohm has won a contract to supply two insulated production jumpers for oil production as part of a field extension project offshore Malaysia.

Source: Strohm

Strohm will deliver two insulated carbon fibre PA12 (CF/PA12) large bore 7-inch internal diameter TCP jumpers and associated ancillaries to Dynamic Ocean Sdn Bhd (DOSB), which has been awarded the engineering, procurement, construction and installation (EPCI) contract from the end user, a Southeast Asian operator.

This will be used for a project located 120 kilometers offshore Sabah in East Malaysia, in a water depth of 1,350 meters.

Installation is expected next year.

“This award marks another important step forward for our business in Southeast Asia, strengthening our position as a long-term partner in the region and demonstrating our customers’ confidence in our technology,” said Fabienne Ellington, Strohm’s Vice President for Middle East and Asia Pacific.

“As industrial growth across Asia continues and operators invest heavily in modern infrastructure and efficiency, we are pleased to continue supporting the end user with another contract award, reflecting the confidence customers place in our engineering expertise, commitment to quality, and our ability to deliver reliably at scale.”

This follows Strohm’s order for four TCP jumpers for a deepwater field in Malaysia, announced in August 2025, under another contract with DOSB.

Related News