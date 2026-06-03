Illustration; Source: McDermott
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McDermott among Aramco’s hand-picked contractors for large-scale projects

Project & Tenders
June 3, 2026, by Melisa Cavcic

U.S. offshore engineering and construction player McDermott has made the cut and secured its spot in the contractor pool that Saudi Arabia’s Aramco selected for a project management consultancy (PMC) long-term agreement (LTA) to support delivery of large-scale energy, downstream, petrochemical and low-carbon projects across the Kingdom of Saudi Arabia.

Illustration; Source: McDermott
Illustration; Source: McDermott

McDermott, via McDermott Nederland, has been chosen by Aramco as one of the 11 selected contractors for a multi-year PMC LTA, which positions the U.S. player as an engineering and project management service provider within the Saudi player’s strategic investment programs.

Michael McKelvy, McDermott’s Chief Executive Officer and Chair of the Board, commented: “Just as the United States and the Kingdom share a commitment to long-term collaboration, we share a commitment with SLFE to localization, knowledge transfer and sustainable capacity building within the Kingdom.”

This agreement enables McDermott to leverage its global delivery model and technical expertise to deliver engineering, front‑end development (pre‑FEED and FEED) and project management consultancy services.

This move also establishes a strategic partnership between the firm and Solutions Leaders Fayez Engineering (SLFE), a Saudi engineering company and Aramco-approved general engineering services + (GES+) contractor.

The collaboration combines the U.S. company’s global experience in executing complex, capital‑intensive projects with SLFE’s strong in‑kingdom presence and local execution capabilities.

Rob Shaul, McDermott’s Senior Vice President of Low Carbon Solutions, underlined: “This long‑term agreement reflects Aramco’s confidence in our proven execution capabilities and our track record of delivering complex, world‑class projects in the Kingdom.”

Through the McDermott–SLFE partnership, projects will be executed using an integrated out‑of‑kingdom and in‑kingdom delivery model, enabling efficient execution while meeting Aramco’s localization and In-Kingdom Total Value Add (IKTVA) objectives.

While SLFE will play a key role in engineering and client support within Saudi Arabia, McDermott will lead overall execution planning, governance and technical leadership through its established global engineering centers.

Ashraf Alkhaznadar, SLFE’s President & CEO, underscored: “We are proud to partner with McDermott on this strategic agreement with Aramco. Together, we bring complementary strengths that support Aramco’s long‑term vision while continuing to develop national engineering capability.”

McDermott is busy with multiple projects around the globe, including a recently unveiled concept for a blue ammonia floating production, storage, and offloading (FPSO) unit with BW Offshore.

The U.S. firm is also winning new deals, as demonstrated by its offshore decommissioning project with QatarEnergy.

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